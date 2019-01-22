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Ankara'da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA,(DHA)- ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

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