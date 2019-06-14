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Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında gözaltı kararı olan 18 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında gözaltı kararı olan 18 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun saptandığı belirtildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonlarda 6'sının gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

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