HABER

Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i aktif görevde 40,, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i aktif görevde 40,, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK içindeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve bir mahrem imam olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara dahil 20 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden büyük bir kısmı gözaltına alınırken, bunlardan 21'inin aktif görevde olduğu tespit edildi.
SINAV SORUŞTURMASINDA 29 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY üyelerinin sınavlarda yaptıkları usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında, örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine vermesiyle komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara dahil 7 ilde operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında da, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ünün daha önce çalıştıkları kurumdan ihraç edildikleri, 2'sinin emekli olduğu, 3'ünün ise halen görevde oldukları tespit edildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalananların Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü, firari durumdakilerin yakalanmasının için operasyonların devam ettiği belirtildi.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Küçük çocuğun parktaki trafoda ölümüKüçük çocuğun parktaki trafoda ölümü
500’den fazla kişinin kimliğine girdi! Hayatı filmlere konu oldu 500’den fazla kişinin kimliğine girdi! Hayatı filmlere konu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

Çocuk parkında korkunç son!

Çocuk parkında korkunç son!

3 arkadaşın gezisi çok kötü bitti!

3 arkadaşın gezisi çok kötü bitti!

Antalya'da 5 yıldızlı hayalet otel!

Antalya'da 5 yıldızlı hayalet otel!

Acı haber peş peşe geldi! Yalnızca 10 dakika arayla...

Acı haber peş peşe geldi! Yalnızca 10 dakika arayla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.