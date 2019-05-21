HABER

Ankara'da FETÖ soruşturması: 129'u asker, 140 şüpheliye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 129'u asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 129'u asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si albay 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 astsubay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si albay 48 asker ile 11 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 140 şüpheliye yönelik düzenlenen ve büyük çoğunluğu gözaltına alınan şüphelilerden 41'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce devam ettiği kaydedildi.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Emekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandıEmekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandı
Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü müzede yaşatılıyor Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü müzede yaşatılıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.