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Ankara'da FETÖ soruşturması: 129'u asker, 140 şüpheliye gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

  Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 129'u asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 129'u asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si albay 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 astsubay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si albay 48 asker ile 11 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 140 şüpheliye yönelik düzenlenen ve büyük çoğunluğu gözaltına alınan şüphelilerden 41'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce devam ettiği kaydedildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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