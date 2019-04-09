HABER

Ankara'da FETÖ soruşturması: 35 asker, 29 öğretim görevlisine gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

  Ankara'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29'u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29'u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli 29 astsubayın, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Daha önceki operasyonlarda alınan iade ve teşhisler sonucu 6 jandarma astsubayın da FETÖ ile irtibatı belirlendi. 29'u havacı 35 astsubayın yanında, yine FETÖ ile irtibatları saptanan 29 üniversite öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

ANKARA, (DHA)

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildiÜst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi
(Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku(Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.