Ankara'da FETÖ soruşturması: 35 asker, 29 öğretim görevlisine gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29'u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli 29 astsubayın, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Daha önceki operasyonlarda alınan iade ve teşhisler sonucu 6 jandarma astsubayın da FETÖ ile irtibatı belirlendi. 29'u havacı 35 astsubayın yanında, yine FETÖ ile irtibatları saptanan 29 üniversite öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

ANKARA, (DHA)

