Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel sektör ve kamuda çalışan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları üzerine operasyon başlatan polis, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı. 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

