HABER

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

  Ankara'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

ANKARA, (DHA)

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Dünya’nın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyorDünya’nın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor
Tümgeneral Koç’dan Vali Soytürk’e ziyaretTümgeneral Koç’dan Vali Soytürk’e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul’da parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen isimler belli oldu

Tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Marmaray seferlerinde aksama!

Marmaray seferlerinde aksama!

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Van'da askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.