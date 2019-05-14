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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan 33'ü asker, 1'i sivil mahrem imam, toplam 34 şüpheli hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan 33'ü asker, 1'i sivil mahrem imam, toplam 34 şüpheli hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağıl Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan ve hala aktif görevde olan 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 30 astsubay olmak üzere 33 asker ve bu askerleri örgüt adına yönetip yönlendirdiği iddia edilen 1 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, 3 subayın helikopter pilotu, 30 astsubayın ise helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olarak görev yaptığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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