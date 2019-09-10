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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 82 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan tamamı aktif görevde olan muvazzaf 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki şüphelilerden 6'sının aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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