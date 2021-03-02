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Ankara’da FETÖ’nün ’hijyen evleri’ operasyonunda 14 gözaltı kararı

02.03.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü “hijyen evlerine” yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında; örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü “hijyen evlerine” yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında; örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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