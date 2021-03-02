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Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 56 gözaltı

02.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 83 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 83 şahsın 56’sı düzenlenen 3 ayrı eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 83 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 83 şahsın 56’sı düzenlenen 3 ayrı eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genel Yapılanma Hücreleri içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenirken, firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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