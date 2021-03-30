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  4. Ankara’da FETÖ/PDY’nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin

Ankara’da FETÖ/PDY’nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin

30.03.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da FETÖ/PDY’nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara’da FETÖ/PDY’nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

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