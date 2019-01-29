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Ankara’da FETÖ’ye yönelik üç ayrı operasyonda 91 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen üç ayrı operasyonda 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 45 kişi yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen üç ayrı operasyonda 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 45 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2009’da yapılan Polis Koleji Sınav sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine dağıtıldığının tespiti üzerine 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca yine örgütün 2009’da düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce temin ederek örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Sınav sorularını aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda Ankara merkezli 21 ilde toplam 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 45 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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