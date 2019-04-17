Ankara'da firari cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'da Cemal Oğulcan Gençağa'nın silahla öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mart günü Gençağa'yı silahla öldürdükten sonra kaçan Cemil Semih Altıok'un Zirvekent Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Altıok'un yakalandığı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ve tabancaya ait fişekler bulundu.

Altıok'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen, aralarında zanlının yengesi Özlem B. ve kaçtığı ticari taksinin şoförü Birol G.'nin de bulunduğu 6 kişi de gözaltına alındı.

Cemil Semih Altıok emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birol G, Özlem B, Mehmet C. H, Güngör A, Bayram A. ve Mehmet V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

