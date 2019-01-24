Ankara'da fırın yangını

Ankara'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.

?Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde Mine Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki fırında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamına hakim oldu. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiyenin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.

