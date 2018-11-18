Ankara’da Fotoğraflarla Kuzey Kore Sergisi

Alatan, neden Kuzey Kore’yi gittiğini “Sosyalist kamp üzerine çok kitap okudum. O yıllardan kaynaklı olarak bazı ülkeler benim için önem arz ediyor. Küba, Kore gibi” sözleriyle aktardı. Alatan, fotoğraflarında görüleceği üzere Kuzey Kore’de uluslararası kamuoyuna yansıdığı şekilde halkın sıkıntılar içerisinde yaşadığı izlenimine katılmadığını da vurguladı. Başkent Pyongyang’ın ziyaret ettiği onca yerleşim yerine kıyasla en temiz kent olduğunu söyleyen Alatan, burada temiz oluşu dışında insanlarca örgütlü hareket edilmesinden çok etkilendiğini belirterek, örneğin cumhuriyet yıldönümünde yaklaşık 100 bin insanı bir arada kutlama yaparken izlediğini anlattı.

Kuzey Kore özellikle “diktatörlük” rejimiyle yönetilmesiyle dünya gündeminde ancak Alatan, Kuzey Korelilerce uygulanmakta olan yönetim şekline saygı duyulması gerektiğini görüşünde. Alatan, “Batı kaynaklı yaklaşım ile farklı bilgiler dünyaya yansıyor. Bu ülke uzun süre Japonya işgalinde kalmış sonra da Amerikalılar gelmiş. Dolayısıyla yaşadıklarından dolayı dünyaya farklı bir bakış açıları var. Söylendiği gibi hiç öyle aç ve açıkta insanlar görmedim. Çalışkan insanlar Koreliler ve ülkelerini daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Sergi açılışındaki konuklar arasında Alatan gibi Kuzey Kore’yi ziyaret etmiş az sayıdaki Türk vatandaşlarından birisi olduğunu vurgulayan CHP’li eski milletvekili Şenal Sarıhan da vardı. Amerika’nın Sesi’yle izlenimleri paylaşan Sarıhan da, Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde günlük yaşamda olumsuzluklar gözlemlemediğini söyledi. İlk ziyaretini Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı iken o dönemki Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın da aralarında olduğu bir grupla gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarıhan, sosyalizm idealiyle yola çıkmış bir ülkedeki yaşamı görmek istediklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri ziyaretlerden aklında askeri görüntüler kalmadığını söyleyen Sarıhan, “Ben orada allı, yeşilli kendi yerel giysileriyle dolaşmakta olan kadınları ve müzeye dönüşmüş bir ülkeyi gördüm. Çocuklara nasıl değer verdiklerin gördüm. Sanatçılara verdikleri değer çok dikkat çekici. Çocuklar için kreş değil en güzel şeyleri öğrenebilecekleri saray inşaa ediyorlar. İnsanlar arasında ortak bölüşüm var. Her evde hemen hemen aynı koşullar var. Mesela devlet adamlarına gelmiş hediyeler müzeler de saklanıyor ve sergileniyor. Yine burada Alatan’ın fotoğraflarında gördüğünüz üzere metrolar bile adeta sanat eseri” sözlerini dile getirdi.