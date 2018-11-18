HABER

Ankara’da Fotoğraflarla Kuzey Kore Sergisi

18.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Dünyada uluslararası kamuoyuna kapalı yapısıyla tartışılan ülkelerden birisi Kuzey Kore’nin başkenti, foto muhabiri Yavuz Alatan’ın objektifinden günlük yaşama dair karelerle Ankara’da fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu

Dünyada uluslararası kamuoyuna kapalı yapısıyla tartışılan ülkelerden birisi Kuzey Kore’nin başkenti, foto muhabiri Yavuz Alatan’ın objektifinden günlük yaşama dair karelerle Ankara’da fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Foto muhabiri Alatan, ziyaret etme imkanı bulduğu ülkeleri tanıtıcı fotoğraf sergilerine yeni bir halka ekleyerek, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ta insanları ve mimariyi fotoğrafladı. Alatan’ın fotoğrafları TMMOB Mimarlar Odası’nda sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına Kuzey Kore’nin Türkiye’ye akredite Bulgaristan Büyükelçisi Cha Kon İl katıldı. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi de sergideydi.

Alatan, neden Kuzey Kore’yi gittiğini “Sosyalist kamp üzerine çok kitap okudum. O yıllardan kaynaklı olarak bazı ülkeler benim için önem arz ediyor. Küba, Kore gibi” sözleriyle aktardı. Alatan, fotoğraflarında görüleceği üzere Kuzey Kore’de uluslararası kamuoyuna yansıdığı şekilde halkın sıkıntılar içerisinde yaşadığı izlenimine katılmadığını da vurguladı. Başkent Pyongyang’ın ziyaret ettiği onca yerleşim yerine kıyasla en temiz kent olduğunu söyleyen Alatan, burada temiz oluşu dışında insanlarca örgütlü hareket edilmesinden çok etkilendiğini belirterek, örneğin cumhuriyet yıldönümünde yaklaşık 100 bin insanı bir arada kutlama yaparken izlediğini anlattı.

Kuzey Kore özellikle “diktatörlük” rejimiyle yönetilmesiyle dünya gündeminde ancak Alatan, Kuzey Korelilerce uygulanmakta olan yönetim şekline saygı duyulması gerektiğini görüşünde. Alatan, “Batı kaynaklı yaklaşım ile farklı bilgiler dünyaya yansıyor. Bu ülke uzun süre Japonya işgalinde kalmış sonra da Amerikalılar gelmiş. Dolayısıyla yaşadıklarından dolayı dünyaya farklı bir bakış açıları var. Söylendiği gibi hiç öyle aç ve açıkta insanlar görmedim. Çalışkan insanlar Koreliler ve ülkelerini daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Sergi açılışındaki konuklar arasında Alatan gibi Kuzey Kore’yi ziyaret etmiş az sayıdaki Türk vatandaşlarından birisi olduğunu vurgulayan CHP’li eski milletvekili Şenal Sarıhan da vardı. Amerika’nın Sesi’yle izlenimleri paylaşan Sarıhan da, Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde günlük yaşamda olumsuzluklar gözlemlemediğini söyledi. İlk ziyaretini Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı iken o dönemki Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın da aralarında olduğu bir grupla gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarıhan, sosyalizm idealiyle yola çıkmış bir ülkedeki yaşamı görmek istediklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri ziyaretlerden aklında askeri görüntüler kalmadığını söyleyen Sarıhan, “Ben orada allı, yeşilli kendi yerel giysileriyle dolaşmakta olan kadınları ve müzeye dönüşmüş bir ülkeyi gördüm. Çocuklara nasıl değer verdiklerin gördüm. Sanatçılara verdikleri değer çok dikkat çekici. Çocuklar için kreş değil en güzel şeyleri öğrenebilecekleri saray inşaa ediyorlar. İnsanlar arasında ortak bölüşüm var. Her evde hemen hemen aynı koşullar var. Mesela devlet adamlarına gelmiş hediyeler müzeler de saklanıyor ve sergileniyor. Yine burada Alatan’ın fotoğraflarında gördüğünüz üzere metrolar bile adeta sanat eseri” sözlerini dile getirdi.

Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Cong-il’e yönelik halkta minnettarlık gördüğünü de belirten Sarıhan, hatta bunun biraz Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan minnettarlık gibi değerlendirilebileceğini de söyledi. Ancak Sarıhan, “Yönetim şekli itibariyle babadan oğula geçiş ile birlikte diktatörlük olduğunu düşünmüyor musunuz?” sorumuz üzerine ise, “Sonrasında oğlu Kim Jong-Un’un başkan olması babadan oğula bir görüntüyü sunuyor.

Ama tanık olduğum kısa süreli seyahatlerle insanlar gerçekten neler düşünüyor gibi yargılamalar yapmam doğru olmaz” düşüncesini aktardı.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandıFransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı
Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyorTrump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.