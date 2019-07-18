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Ankara'da freni boşalan TIR, park halindeki 5 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Ankara'da, park halindeyken freni boşalarak hareket eden TIR, park halindeki 5 araca çarptı.

Ankara'da, park halindeyken freni boşalarak hareket eden TIR, park halindeki 5 araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi, Nilgün sokakta meydana geldi. Mustafa Nazlıoğlu yönetimindeki 06 BBF 462 plakalı izolasyon malzemesi yüklü TIR'da, seyir halindeyken arıza meydana geldi. Yol kenarına aracı park eden Nazlıoğlu, arızayı bulabilmek için TIR'ın altına girdi. Bu sırada freni boşalan TIR, yokuş aşağıya doğru hareket etmeye başladı. TIR, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Dorsede yüklü izolasyon malzemeleri etrafa dağılırken, 5 araçta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

Görüntü Dökümü
-Tır ve hasarlı araçlar
-Güvenlik kamerası kaza anı
-Detaylar
HABER-KAMERA:Muhammet BAYRAM-ANKARA,(DHA)

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