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Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri, ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna operasyon düzenledi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri, ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışması sonucu, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, oün gece apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4 kadın çalışan ve 10 müşteri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüpheli Emin M., Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon yapılanan masaj salonunun her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunurken, içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirildi.

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