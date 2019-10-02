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Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da 5 katlı binayı geneleve çevirip 30 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 5 katlı binayı geneleve çevirip 30 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çetenin kadınlar üzerinden yıllık 20 milyon TL kazandığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay'daki 5 katlı bir binada 30 kadına zorla ve tehditle fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin şok baskınıyla birlikte binada fuhuş yapan onlarca kişi suçüstü yakalandı. Bu sırada evlerde bulunan kadın ve erkekler, yüzlerini gizlemek için çarşaflara ve yastıklara sarıldı. Operasyonda, çete lideri Ayten A. ile birlikte T.K., M.Y., F.B., Ş.P., S.M., B.C.K., N.S. ve G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayten A. ve Türkan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, haklarında adli kontrol kararı uygulanan F.B., M.Y., Ş.P., S.M. ve G.G. ev hapsiyle cezalandırılarak serbest bırakıldı. T.K. ve B.C.K. ise ifadelerini ardından serbest bırakıldı.
GÜNLÜK 60 ERKEK KOTASI
Binada bulunan bazı daireleri satın alan, bazılarını da kiralayan çetenin, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdığı belirlendi. Çalışmak istemeyen kadınların da aileleri ile tehdit edildiği öğrenildi. Ayrıca binadan çalıştırılan kadınların hafta içi günlük 40, hafta sonu günlük 60-70 erkekle fuhuş yapması için kota konulduğu tespit edildi.
YILLIK 20 MİLYON TL
Bina giriş ve çıkışlarını çevredeki adamlarıyla kontrol altında tutarak, polis baskınları için önlem alan çetenin fuhuştan yıllık 20 milyon TL kazandığı tespit edildi. Çete üyelerinin her gün kadınlara çetele vererek fuhuş rakamlarını da kayıt altına aldığı belirlendi. Öte yandan fuhuş için zorlanan kadınlar, cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalığının olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.
ÇETEYİ MUĞLA'DAN YÖNETTİ
Fuhuştan kazandığı paralarla Muğla'daki bir villada lüks hayat süren çete lideri Ayten A.'nın, Ankara'daki binayı, odalardaki gizli kameralarla izlediği ve işleyişi denetleyerek çalışanlarına talimatlar verdiği belirlendi. Ayrıca fuhuş yapmak için binaya gelenlerin önce Ayten A.'nın banka hesabına para yatırdığı ve dekontla buraya geldiği belirtildi. Bu yöntemi bilmeyenlerin ise nakit para ile fuhuş yaptığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, Ayten A.'nın hesabına günlük 5 bin ile 15 bin TL arasında para aktarıldığı ortaya çıktı.

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Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldıAnkara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldıAnkara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldıAnkara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı

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