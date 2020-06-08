Ankara'da gazetecilere gözaltı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı bildirildi. Odatv, Müyesser Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Odatv, Yıldız'ın evinde arama yapan polisin, evdeki bütün dijital verileri aldığını bildirdi. Yıldız'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Avukat Ertuğrul Cem Cihan da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yıldız'la birlikte üç kişinin daha gözaltına alındığını ve suçlamanın askeri casusluk olduğunu kaydetti. Cihan, Müyesser Yıldız'ın Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Dükel de gözaltında

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dükel'in gözaltına alındığını duyuran isim TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ oldu. Yanardağ, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılık 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" diye tweet attı.