HABER

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 01:49 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulübünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi.

Yaşanan olayı gören Şadi K. isimli kişi, çok sayıda silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Bir adam vardı burada 'polis nerede' diye bağırıyordu. Beş dakika burada polisi bekledi. Kız arkadaşım fazla etkilemesin diye onu koştur koştur bıraktım. Geri geldim buraya, bir kişi zaten eli kolu kan içindeydi" dedi. Polis yaşanan olay sonrası inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Bulvardan görüntü

-Şadi Kılıç ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,(DHA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydiSokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varSamsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eğlence mekanı çıkışında dehşet: Eli kolu kan içerisindeydi

Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Sis çöktü, göz gözü görmüyor!

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.