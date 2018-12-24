HABER

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 01:50 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulübünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi.
Yaşanan olayı gören Şadi K. isimli kişi, çok sayıda silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Bir adam vardı burada 'polis nerede' diye bağırıyordu. Beş dakika burada polisi bekledi. Kız arkadaşım fazla etkilemesin diye onu koştur koştur bıraktım. Geri geldim buraya, bir kişi zaten eli kolu kan içindeydi" dedi. Polis yaşanan olay sonrası inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralıAnkara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Yaylada araçları kara saplanan 3 genç kurtarıldıYaylada araçları kara saplanan 3 genç kurtarıldı
Tartıştığı kayınbiraderini vuran polis meslektaşlarına teslim olduTartıştığı kayınbiraderini vuran polis meslektaşlarına teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.