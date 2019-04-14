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Ankara’da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 04:12 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce gece kulübüne tabancayla ateş açılması sonucu, bir kişi yaralandı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce gece kulübüne tabancayla ateş açılması sonucu, bir kişi yaralandı. Saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, bu gece saat 02.30 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi Güfte Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobildeki kişi veya kişilerce gece kulübüne tabancayla 8 el ateş edildi. Bu sırada kapıda bekleyen iş yerinin valesi Latif Kaya (42) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Latif Kaya yere düşerken, saldırganlar da otomobille Akay Caddesi istikametinde kaçtı. Silah seslerini duyarak gelen çevre esnafı yerde yatan Kaya’nın yardımına koştu. Kaya, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gece kulübünün önünü emniyet şeridiyle kapatan polis, mekan içerisindeki müşterileri dışarı çıkardı. Daha sonda adrese yönlendirilen olay yeri inceleme birimine bağlı ekipler, çevreye saçılan mermi kovanlarını inceledi. MOBESE kameralarından aracın kaçış güzergahını takip eden polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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- Olay anı
- Olay yerinden görüntü
- Mermi kovanlarından görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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