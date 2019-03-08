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Ankara'da gecekondu yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak üzerinde bulunan İhsan D.'ye ait gecekonduda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yanan evin bitişiğindeki gecekondularda yaşayanlar ise panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

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