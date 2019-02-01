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Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 02:02 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş bir gecekonduda çıkan yangında 5 yavru köpek öldü.

Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş bir gecekonduda çıkan yangında 5 yavru köpek öldü.
Yangın, gece yarısı Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi Babür Caddesi üzerindeki boş bir gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri, boş gecekondu içinde besledikleri 5 yavru köpeği kurtarmak için uğraş verdi. Alevler nedeniyle içeri giremeyen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 5 yavru köpeğin de öldüğünü tespit etti.
Köpekleri kurtarmak için gecekondunun arka duvarından delik açtıklarını ama içeri girmeye cesaret edemediklerini anlatan Emre Öztürk, "Evde oturuyorduk, komşular arkadan dumanların geldiğini söyledi. Çıktığımızda alevlenmişti. İçeride yavru köpekler vardı. Onları kurtarmaya çalıştık. Arkadan delik açtık ama içeri girmeyi göze alamadık. Çünkü çok duman vardı. 5 yavru köpek de alevlerin içinde kaldı. Köpek boş evin içine yavrulamıştı, mahallenin teyzeleri, amcaları bakıyorlardı. Kurtaramadık yazık oldu" dedi.
Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef olduAnkara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

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