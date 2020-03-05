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  4. Ankara'da gecekondu yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da gecekondu yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 05:54 | Son Güncelleme

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, gecekonduda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Gecekonduda mahsur kalan 6 kişi, mahalle bekçileri tarafından pencere demiri sökülerek son anda kurtarıldı.

Yükseltepe Mahallesi 1666. Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, gecekondunun girişini sardı.

Alevler nedeniyle evden çıkamayan Hüseyin, Ali, İbrahim, Şahin ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, gecekondunun arka tarafındaki odaya saklanarak yardım bekledi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri, pencere demirini kazmayla yerinden sökerek 6 kişiyi kırdıkları camdan dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken ardından soğutma çalışmaları devam etti. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören yangın

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