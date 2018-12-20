Ankara'da geleneksel Filistin elbiseleri sergisi

Geleneksel Filistin elbiselerinin yer aldığı "Kökler ve Elbiseler: Filistin Topraklarında Asırların Ölümsüz Desenleri" sergisi, Ankara Tren Garı'nda açıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde, Ürdünlü El-Hanuneh Popüler Kültür Topluluğunun düzenlediği, geleneksel Filistin elbiselerini günümüze taşıyan serginin açılışı Ankara Tren Garı'nda gerçekleşti.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, burada yaptığı konuşmada, Filistin kültürünü ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için sergiyi bilimsel verilere göre hazırlayan El-Hanuneh Derneğine teşekkür etti.

Barışı kalıcı kılabilmenin temel yolunun insanı ve insanın ürettiklerini merkeze almak olduğunu söyleyen Ateş, "Kültür ve sanat özellikle insanı ve insanın sıfatlarından çok aslında ismini öne çıkartır. Kültür ve sanat, insanın sağlam bir zihne sahip olmasının yanı sıra dünyayı daha estetik görmesini sağlar." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ateş, Filistin halkı ve haklı mücadelelerinin Türkiye'de yaşayan insanlar için her zaman önemli olduğunu belirterek, "Türk insanı her zaman Filistin mücadelesinin yanında olmuştur." dedi.