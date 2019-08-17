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Ankara’da geleneksel köy düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Yıllar öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine tüm ayrıntılarıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde temsili köy düğünü düzenlendi.Tüm değerlerin eksiksiz olarak gerçekleştirildiği düğünde unutulmaya yüz tutmuş adetler yaşatıldı.

Yıllar öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine tüm ayrıntılarıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde temsili köy düğünü düzenlendi.
Tüm değerlerin eksiksiz olarak gerçekleştirildiği düğünde unutulmaya yüz tutmuş adetler yaşatıldı. Kız ve erkek evinin önüne dualar eşliğinde Türk bayrağı asılması ile başlayan düğün, damat ve arkadaşlarının odun kesme merasimi ile devam etti. Kesilen odunlar düğün yemeği için davul zurna eşliğinde köy evine taşındıktan sonra meydanda damat tıraşı yapıldı.
Kız evinden alınan çeyizin erkek evine götürülmesi ile devam eden etkinlikte, gelin ise at sırtında köy meydanına getirildi. Testinin kırıldığı, yöresel halk oyunlarının oynandığı düğüne katılan vatandaşlar ise oldukça keyifli göründü.
Altınköy’ün ilk damadı olduğunu söyleyen Damat Furkan Gedikbaş, “Köyde düğün yapmak istedik. Eski köy düğünlerini ve adetlerini çocuklarımıza göstermek amacı ile Altınköy’de yapmayı düşündük. Düğünümüzü yaptık etkinliklerimiz var. Yemeklerimiz yapılıyor. Odunlar kırılıyor” dedi.
Düğünün heyecanına kapılıp halaya katılan Sebahattin Doğan, “Buraya gezmeye eğlenmeye geldim. Eski kültürümüzü tarihimizi yaşadık. Geçmişe döndük. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.
Altınköy’ün çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Nimet Doğan, “Geçmişe dönük çok güzel bir düğün yapmışlar. Köy meydanında ki kadınların oynayışları bizi eskiye götürdü. Bizim 11-12 yaşında söylediğimiz türküler söyleniyor. Burada yaşananlar bilgisayar çağında ki çocuklarımıza, gençlerimize çok farklı gelir. Bu kültürün yaşatılmasını isterim. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü

Ankara’da geleneksel köy düğünü
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