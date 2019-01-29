Ankara'da gençlerin gezisi faciayla bitti: 6 ölü (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, gezintiye çıkan gençlerin içinde olduğu minibüsün iş makinesi yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Furkan Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22), Ömer Selim Kapalen (20), Kemal Öz (19), Ömer Öz (20) ve Ahmet Eren Keskin'in (19) cenazeleri, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gençlerin yakınları da Adli Tıp Kurumu'na gelerek, burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasını üzüntüyle bekledi.

YAKIN ARKADAŞLARMIŞ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 6 gencin, birbiriyle yıllardır arkadaş oldukları öğrenildi. Furkan Minaz'ın Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı'nda, Ömer Öz'ün Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tercümanlık Bölümü'nde, Kemal Öz'ün ise Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi'nde okuduğu belirtildi. Muhammet Halil Aslan, Ömer Selim Kapalen ve Ahmet Eren Keskin'in ise pizzacıda çalıştığı öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin sürdüğü ve cenazelerin yarın toprağa verileceği belirtildi.

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