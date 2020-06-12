Ankara'da George Floyd İçin Eylem Yapılmasına İzin Verilmedi

Halkevleri Derneği, "Irkçılık, virüs, işsizlik, yoksulluk, cinsiyetcilik, kapitalizm. Nefes alamıyoruz" çağrısıyla ABD'de Floyd'un göz altına alınması sırasında öldürülmesini protesto etmeyi amaçladı. ABD'de devam eden eylemlere de destek mesajı verilmesini amaçlayan eylem için Halkevleri Derneği üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önüne geldiklerinde ise Ankara Emniyeti'nin Çevik Kuvvet ekipleriyle bariyer oluşturduğu görüldü. Halkevleri üyeleri tarafından “İnsanca yaşamak istiyoruz", "Nefes alamıyoruz" sloganları atılması üzerine polis müdahalesi başladı. Basın açıklaması yapmayı planlayan gruba polis müdahalesiyle gözaltı işlemi uygulandı. Bu kapsamda Halkevleri Derneği'nin yöneticilerinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra Halkevleri Derneği'nden verilen bilgiye göre Buse Üçer, Aydın Çetin, Serap Kaplan, Anıl Aktaş, Osman Çokaman, Aysun Gençtanır, Nebiye Merttürk, Gülçin Polat, Tankut Serttaş, Serdar Kibar, Temel Kılıç ve Ateş Aktaş gözaltına alındı. Gözaltında Halkevleri üyelerine polisler tarafından sert davranıldığı ifade edildi. İddiaya göre bir Halkevi üyesi gözaltında epilepsi krizi geçirdi, ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Gözaltındakiler yaklaşık üç saat sonra serbest bırakıldı.

