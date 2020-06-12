HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da George Floyd İçin Eylem Yapılmasına İzin Verilmedi

Ankara'da George Floyd İçin Eylem Yapılmasına İzin Verilmedi

12.06.2020 22:08 | Son Güncelleme

Halkevleri Derneği'nin "Irkçılık, virüs, işsizlik, yoksulluk, cinsiyetcilik, kapitalizm. Nefes alamıyoruz" çağrısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde George Floyd'un anısına yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesinde bulunuldu

Halkevleri Derneği'nin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde George Floyd'un anısına yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesinde bulunuldu.

Halkevleri Derneği, "Irkçılık, virüs, işsizlik, yoksulluk, cinsiyetcilik, kapitalizm. Nefes alamıyoruz" çağrısıyla ABD'de Floyd'un göz altına alınması sırasında öldürülmesini protesto etmeyi amaçladı. ABD'de devam eden eylemlere de destek mesajı verilmesini amaçlayan eylem için Halkevleri Derneği üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önüne geldiklerinde ise Ankara Emniyeti'nin Çevik Kuvvet ekipleriyle bariyer oluşturduğu görüldü. Halkevleri üyeleri tarafından “İnsanca yaşamak istiyoruz", "Nefes alamıyoruz" sloganları atılması üzerine polis müdahalesi başladı. Basın açıklaması yapmayı planlayan gruba polis müdahalesiyle gözaltı işlemi uygulandı. Bu kapsamda Halkevleri Derneği'nin yöneticilerinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri'nin basın mensuplarına basın açıklaması metni dağıtması da polisler tarafından engellendi.

Daha sonra Halkevleri Derneği'nden verilen bilgiye göre Buse Üçer, Aydın Çetin, Serap Kaplan, Anıl Aktaş, Osman Çokaman, Aysun Gençtanır, Nebiye Merttürk, Gülçin Polat, Tankut Serttaş, Serdar Kibar, Temel Kılıç ve Ateş Aktaş gözaltına alındı. Gözaltında Halkevleri üyelerine polisler tarafından sert davranıldığı ifade edildi. İddiaya göre bir Halkevi üyesi gözaltında epilepsi krizi geçirdi, ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Gözaltındakiler yaklaşık üç saat sonra serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
15 dakikada her yeri beyaza bürüdü15 dakikada her yeri beyaza bürüdü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verdi

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Yok artık! 'Kimsesizler mezarlığına gömdürüp parasını da...'

Yok artık! 'Kimsesizler mezarlığına gömdürüp parasını da...'

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin açıkladı: Vaka sayısı hızla yükseliyor, can kayıpları yaşanıyor

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Amasya’nın Taşova ilçesinde 15 dakika yağan dolu her yeri beyaza bürüdü

15 dakikada her yeri beyaza bürüdü

Prof. Mücahit Dilekmen'den ders notlarında aile içi cinsel istismarla ilgili skandal ifadeler! Prof. Mücahit Dilekmen kimdir?

Prof. Dr. Dilekmen'den ders notlarında skandal ifadeler

Muğla'da feci kaza! Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'da feci kaza! Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.