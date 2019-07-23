Ankara'da 'Golfkent' arsaları satışa çıkıyor

Ankara'da, Eskişehir yolu üzerinde bulunan Golfkent arsaları, 1 Ağustos'ta yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkıyor. Dünyaca ünlü golf sahası tasarımcısı Kevin Ramsey tarafından Golfkent için tasarlanan 9 delikli golf sahası, golf severlerin yoğun ilgisini görüyor. Ankara'ya yeni bir renk getiren 1 milyon 260 metrekarelik alanda, 2 bin 640 konut ve villalar bulunuyor.

Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki Yenimahalle ilçesine bağlı Balıkuyumcu Mahallesi'nde bulunan Golfkent arsaları, 1 Ağustos'ta yüzde 50 indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, Golfkent'in, içinde konut arsaları, ticari alanlar, okul arsaları, fizik tedavi ve yaşlı bakım merkezi ile öğrenci yaşam merkezinin olduğu komplike bir yapı olduğunu anlattı. Golfkent'in kurulacak diğer tesislerle daha da zenginleşeceğini anlatan Sarıbay, "Teknokent kurulacak. 2 tanesi kapalı, 13 tane tenis sahası kurulacak. Otel olacak. Yani bu arsamız tüm yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, her şeyin bulunduğu çok anlamlı bir proje olacak" dedi.