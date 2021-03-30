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Ankara’da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon

30.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, günübirlik kiralanan 715 eve eş zamanlı denetim yapıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, günübirlik kiralanan 715 eve eş zamanlı denetim yapıldı. 75 ekip 195 personelin katıldığı operasyonda toplam 16 işletme sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde rezidans, apart daire, stüdyo ve günübirlik evlerin otel gibi kullanılmaya başlandığı ve mülk sahiplerinin doğrudan kiraya verdiği tespiti üzerine harekete geçti.75 ekip ve 195 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda günübirlik kiralanan 715 ev denetlendi. 5 günübirlik kiralanan evin Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıtlı olmadığı tespit edilerek bu işletmelerin sahiplerine 98 bin 365 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda usulüne uygun kayıt yapmayan 11 işletme sahibine de 108 bin 152 TL ceza uygulandı. Toplam 16 işletme sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

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