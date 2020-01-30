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Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.30 sırlarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Söğütözü yönüne giden Serkan Can Polat yönetimindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yolun karşısına geçmek için refüjden yola atlayan kimliği belirsiz kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın ön camı üzerinde hareketsiz kalan yayanın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü Polat ise sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzerinde kıyafetleri bulunmayan yayanın, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken polis, yayanın kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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