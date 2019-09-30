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Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (4)- Yeniden 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

  ANKARA'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

ANKARA'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir bölümü ambulanslar ile bir bölümü ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Baki Ayaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş" dedi.

KAZANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın sebebinin araştırıldığını kaydederek, "Otobüs kırmızı ışıkta durduktan sonra yeniden hareket ediyor. İlk bilgimiz hızlı olmadığı yönünde. Ancak bir anda kontrolden çıkıp, durağa dalıyor ama bunun nedeni ile ilgili birçok iddia var, önüne aniden bir aracın çıktığı gibi. Yapılacak incelemenin ardından kazanın nedeni belli olacak, çok üzgünüz" diye konuştu.

'KALKIŞ YAPTIKTAN HEMEN SONRA DURAĞA DALDI'

Otobüsle birlikte kırmızı ışıkta beklediklerini belirten kamyon şoförü Aydın Sarıkaya, "O sağda duruyordu, ben de solda duruyordum. Normal bir kalkış yaptık ama adam birdenbire durağa daldı. Bu adamın durağa girmesine benim aklım ermedi, hızlı değildik. Kalkış yaptıktan sonra hemen durağa girdi. Yaralıları, yoldan geçen arabalara bindirdik gönderdik ama alttakiler kaldı. Bu yolda sürat yapacak bir durumumuz yoktu" dedi.

Kazayı gören taksi şoförü Arda Dursun ise, cadde üzerinde yolcu bıraktığını belirterek, "Durağa çok yakındım. Ben otobüsü aynadan gördüm, hızlı geliyordu, direkt durağa daldı" dedi.

YAVAŞ: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Mamak'ta özel halk otobüsünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Gerekli soruşturmanın yapılarak, sorumluların gerekli cezayı alması adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm hemşerilerimize bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde halk otobüsünün, düşük hızla seyrederken kontrolden çıkarak durağa girmesi ve çevredekilerin kaçması yer aldı. Halk otobüsünün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER

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