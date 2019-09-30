HABER

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 4 ölü, 10 yaralı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ölenlerden Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın, Mamak ilçesinde oturduğu ve Kırşehir Ahievran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4'üncü sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi.

CHP'DEN YARALILARA ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Ali Haydar Hakverdi ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Milletvekilleri, hastanedeki yaralılar Sabri Üfelek (65) ve Gülfer Acer Balta (33) hakkında bilgi aldı. CHP'li Taşcıer, "Umarım bu kaza son olur ve daha fazla bu tarz bir can kaybı yaşanmaz" dedi.

YAKINLARI KONUŞTU

Iraklı Younis Abdala'nın kardeşi Sufyan Abdala Yunus, ağabeyinin tedavisi devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, talasemi hastası olduğunu ve taburcu edildiğini söyleyerek, "Dün akşam hastaneden çıktıktan sonra kutlama yapıyorduk. Ağabeyim pasta getirdi, dün akşam beraber yedik. İşte hayat bu" diye konuştu.

Kazada babası yaralanan Volkan Üfelek ise, "Babam cep telefonunu tamir ettirmeye gidiyordu. Sonra kazayı duyunca hemen apar topar geldim. İlk müdahaleleri yaptılar, bazı yerlerde kırıklar var. Hayati tehlikesi yok, şu an çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ANKARA (DHA)

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
“AFAD’ın doğal üyelerine toplantı için davet gerekmez”“AFAD’ın doğal üyelerine toplantı için davet gerekmez”
Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk olduÜnlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.