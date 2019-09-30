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Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıdı.

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)

Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)

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