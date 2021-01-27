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  4. Ankara’da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

Ankara’da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

27.01.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ilçesinde binalara ve evlerin kapılarına halkı kin ile düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiri bırakan bir kişinin İstanbul’da yakalandığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “16 Ocak 2021 Günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde binaların ve evlerin kapılarına halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ilçesinde binalara ve evlerin kapılarına halkı kin ile düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiri bırakan bir kişinin İstanbul’da yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “16 Ocak 2021 Günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde binaların ve evlerin kapılarına halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T. isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” ifadelerini kullandı.

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