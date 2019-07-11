Ankara'da 'hasarlı araç' dolandırıcılığına 9 gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları, anlaştıkları oto ekspertizlerden 'temiz' raporu alarak satan 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oto ekspertizlerden 'temiz' raporu alınarak satın alınan ikinci el araçların hasarlı çıktığı yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirleri, şikayetçilerin verdiği bilgiler doğrultusunda internet üzerinden ikinci el araç satan bazı kişileri takibe aldı. Yapılan takip sonucu ağır hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internet üzerinden pazarlayan kişilere ulaşıldı. Bu kişilerin çok sayıda aracı bu şekilde sattıkları belirlendi. Araçlar için 'temiz' raporu veren oto ekspertiz bayiileri tespit edildi. Yapılan operasyonla 7’si araçları pazarlayan, 2’si oto ekspertizi, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

