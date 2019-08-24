Ankara'da 'Hasat Festivali'

Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde belediyenin düzenlediği 'Hasat Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Gökçeyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Festival kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara gözleme, üzüm ve ayran dağıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi’nin oyunlarıyla devam etti. Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, güreş müsabakaları, çeşitli yarışmalar ve oyunlarda yer aldı. Festival, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Festival daha sonra Türk Halk ve Sanat Müziği konserleri ve Ankara Devlet Halk Müziği Sanatçısı Kağan Alptekin’in konseri ile devam etti.

Festivalde konuşan Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, "Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah bizi bu topraklardan etmesin. Bizim güvenliğimiz için kahpe kurşunlara karşı savaşan Türk ordusuna güç, kudret ve kuvvet versin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hasat Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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