HABER

Ankara'da 'Hasat Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde belediyenin düzenlediği 'Hasat Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Ankara’nın Mamak ilçesinde belediyenin düzenlediği 'Hasat Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Gökçeyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Festival kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara gözleme, üzüm ve ayran dağıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi’nin oyunlarıyla devam etti. Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, güreş müsabakaları, çeşitli yarışmalar ve oyunlarda yer aldı. Festival, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Festival daha sonra Türk Halk ve Sanat Müziği konserleri ve Ankara Devlet Halk Müziği Sanatçısı Kağan Alptekin’in konseri ile devam etti.
Festivalde konuşan Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, "Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah bizi bu topraklardan etmesin. Bizim güvenliğimiz için kahpe kurşunlara karşı savaşan Türk ordusuna güç, kudret ve kuvvet versin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hasat Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Etkinliklerden görüntü
-Halk oyunlarından görüntü
-Yağlı güreş oyunundan görüntü
-Tarihi hasat araçlarından görüntü
- Mamak Belediyesi Başkanvekili Mulla Ali Çetin konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Ayvalık’ta “Kara Fatma” konferansıAyvalık’ta “Kara Fatma” konferansı
Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açıldıMarmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.