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Ankara'da Havacılık Test Merkezi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kurumu (THK) ve TRtest tarafından Ankara'da açılacak Havacılık Test Merkezi için iş birliği imzalandı.

Ankara'da Havacılık Test Merkezi açılacak

Nesrin AYDIN YALDIZ- Ebru APALAK/ANKARA, (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK) ve TRtest tarafından Ankara'da açılacak Havacılık Test Merkezi için iş birliği imzalandı. THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, "Bu kuruluş Türkiye'nin giderek artan gelişmelerini test ve sertifikasyonunu yaparak uluslararası arenada kabul görecek hale getirmeye uğraşıyor" dedi.
Ankara'da açılacak Havacılık Test Merkezi için THK ile TRtest arasında imza töreni düzenlendi. Törene, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile TRtest Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin katıldı. İmza töreninde konuşan Nogaylaroğlu, dışa bağımlılıktaki en büyük sorunun sertifikasyon olduğunu, bu nedenle TRtest ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
'THK AİLESİ OLARAK GURUR DUYUYORUZ'
Teknoloji konusunda Türkiye'nin yüzyıllık birikimini kullanarak son dönemlerde teknoloji konusunda kendisini geliştirmeye başladığını kaydeden Nogaylaroğlu, "Ancak teknoloji geliştirmede önemli bir konu var. Bu da kalifikasyon, sertifikasyon, sertifikasyon belgelendirilmesi ve test. Bu unsurlar olmadığı takdirde sadece ürettiğiniz teknolojiyi kendi ülkenizde kullanabilirsiniz. O nedenle Türkiye'nin dışa bağımlılığı da ağırlıklı olarak bu konulardan kaynaklanıyor. Bu kuruluş Türkiye'nin giderek artan gelişmelerini test ve sertifikasyonunu yaparak uluslararası arenada kabul görecek hale getirmeye uğraşıyor. Türkiye'nin geleceğinin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği gerçekten TRtest gibi kurumların ve teknolojik gelişmelerin uluslararası arenada tanıtılmasıyla mümkün. O nedenle bunun bir parçası olmaktan THK ailesi olarak gurur duyuyoruz. Bizi seçtikleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
'YERLİ VE MİLLİ KONSEPT'
TRtest Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise Türkiye'nin son yıllarda yerlileşme konusunda çok büyük hamleler yaptığını söleyerek, şöyle konuştu:
"Özellikle savunma sanayinde çok önemli başarılara imza attı. Artık bu ürettiğimiz teknolojinin yerli ve milli konsepti içinde belgelendirilmesi, ülkemizde sertifikasyona bağlanması, test ve analizlerinin yapılması icap ediyor. TRtest, genç ve yeni bir kuruluş. Ancak büyük hedefleri olan ve Türkiye’nin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu boşluğu doldurmak maksadıyla kuruldu. Bu iş birlikteliğinin Türk havacılık sanayi için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde artık uçan platformlarda daha çok Türk sanayi ürünlerinin uçtuğuna şahit olacağız. Burada da THK ve TRtest iş birlikteliği öncü bir rol oynayacak. Bu iş birlikteliği, çözüm ortaklığı imzasının da her 2 tarafa da faydalı olmasını diliyorum."
Konuşmaların ardından, THK Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde açılacak Havacılık Test Merkezi’nin işbirliği protokolü imzalandı.

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Ankara'da Havacılık Test Merkezi açılacakAnkara'da Havacılık Test Merkezi açılacak

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