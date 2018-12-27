HABER

Ankara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:23 | Son Güncelleme

ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

Ankara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.
Başkent'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park ve Abdi İpekçi Parkı'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.
EYMİR GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı ile birlikte Gölbaşı'nda bulunan Eymir Gölü'nde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Gölün çevresindeki yeşil örtü, kar yağışı ardından beyaza büründü. Göl ile birleşen beyaz örtü büyüleyici bir manzara oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndüAnkara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndüAnkara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndüAnkara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndü

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
"İzcilerin mahsur kalması söz konusu değil""İzcilerin mahsur kalması söz konusu değil"
Feyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeliFeyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladı

Evde doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi valizde sakladı

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının 2 numaralı sanığı Almanya'da yakalandı

15 asker şehit olmuştu! O hain Almanya'da yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Berat Albayrak'tan çok konuşulacak paylaşım: Atılan iftira...

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.