Ankara'da hayvan barınağı yenileniyor

Ankara’da 2 bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı, Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yenileniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; binlerce hayvanın ihtiyaç ve bakımı yapılan Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda çalışma başlatıldı. Hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla genel temizlik çalışmaları yapılıyor. Kulübeler dışında tüm barınak çevresinde bakım onarım çalışmaları yürütülürken, çevre düzenlemesi de hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Hayvan Barınağı’nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama da yapılıyor.

Açıklamada Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda 92 kişinin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"22 veteriner, 7 veteriner tekniker ve hayvan bakıcılarımızla hizmet veriyoruz. ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla aldığımız ihbarları değerlendiriyoruz. Hayvanları barınağa getirerek, tedavilerini üstleniyoruz. Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek yaşlı, agresif, görme engelli ya da bir uzvu olmayan sokak hayvanları gözetimimiz altında yaşamlarını barınakta sürdürüyor. Sağlığına kavuşan hayvanlarımızı da doğal ortamına geri bırakıyoruz. Bu yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmaları ile hem hayvanlar hem de gelen ziyaretçiler mutlu olacak."

