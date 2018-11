Ankara'da 'hayvan haklarını koruma kanun tasarısı' protesto edildi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, hayvan haklarını koruma kanun tasarısı'nın gizli bir şekilde hazırlandığını iddia ederek "Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, sahipsiz hayvanlar için katliam, sürgün ve ölüm içeren maddeler koydukları kanun tasarısını kapalı kapılar ardında ve STK'lardan gizli olarak hazırlamaktadırlar. Can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz" dedi. Ankara'da Ulus Heykeli önünde yaklaşık 300 delegasyon üyesi sahipsiz hayvanlar için hazırlanan 'hayvan haklarını koruma kanun tasarısı'nın maddelerini protesto ederek bir açıklama yaptı.

Çok sayıda hayvan hakları savunucusunun katıldığı Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyo'nunun açıklamasında 'Katliam yasa tasarısını istemiyoruz', 'Can dostlarımızı ölüm ve sürgüne göndermeyeceğiz', 'Sokak hayvanı mahalle sakinidir', 'Hayvanları katledecek yasaya hayır' dövizleri yer aldı.

'KATLİAM, SÜRGÜN VE ÖLÜM İÇEREN MADDELER KOYDULAR'

Delegasyon adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Haydar Özkan, "Tarım Orman Bakanlığı bürokratları, sahipsiz hayvanlar için katliam, sürgün ve ölüm içeren maddeleri koydukları kanun tasarısını kapalı kapılar ardında ve STK'lardan gizli olarak hazırlamaktadırlar. Bu süreçte, 300'e yakın hayvan hakları grup, platform, ve STK bir araya gelerek Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu 'nu oluşturduk. Biz hayvan hakları savunucuları, can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz. Can dostlarımızı, esarete, sürgüne, ölüme göndermelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

'STK'LARIN GÖRÜŞLERİ ALINARAK HAZIRLANMALI'

Haydar Özkan, hazırlanan kanun tasarısında olmasını istedikleri maddeleri ise şu şekilde sıraladı:

"Kanun TCK kapsamına alındığında cezalar 2 yıl 1 aydan başlamalı. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmaları ve alındığı yere bırakılması esas alan 6. maddeye dokunulmamalı. Kanunu uygulamayan belediyelere bakanlığın idari yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet vahşet uygulayan belediye görevlileri de ceza kapsamına alınmalı. Yasa tasarısı STK'ların görüşleri alınarak bütün türlere ait hayvanların haklarını koruyacak şekilde hazırlanmalı. Hayvanat bahçeleri, sirkler, yunus Parkları, petshoplar, üretim çiftlikleri, avcılık, deney ve tüm hayvan hakları ihlalleri son bulmalı, öldürülen, işkence gören, tecavüz edilen, çalıştırılan, sömürülen, ihlale uğrayan her bir hayvanın başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hakları koruma kapsamına alınmalıdır." Grup açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

