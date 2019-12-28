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  4. Ankara'da hayvansız sirk gösterisi başladı

Ankara'da hayvansız sirk gösterisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ankara'da hayvansız sirk gösterisi başladı

Başkentte hayvanların kullanılmadığı sirkte, çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Armada Alışveriş Merkezi'nin açık alanına 18 metre yükseklikte, 36 metre genişlikte kurulan bin 500 kişilik çadırda, 50 kişilik sirk ekibi, 23 Şubat'a kadar gösteri sunacak.

Sirkte, akrobat, palyaço, illüzyon, balans, merdiven, sihirbaz ve yüksek hava gösterilerini izleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Ekibin Barış Manço, Cem Karaca, Adile Naşit ve Nasreddin Hoca gibi çocukların ilgisini çeken ünlüleri simgeleyen kostümlerle gösteri yaptığı sirk, engelli, lösemi hastası, şehit ve gazi yakınlarını ise ücretsiz misafir ediyor.

Sirk, pazartesi günleri dışında hafta içi saat 19.00'da, hafta sonu ise 13.00, 16.00, 19.00 seanslarında 90 dakika boyunca kapılarını izleyicilere açacak.

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Anahtar Kelimeler:
aileler çocuklar hayvansız sirk

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