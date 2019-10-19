Ankara'da HDP'lilere polis müdahalesi: Yaralılar var

Sezai Temelli bugün bazı milletvekilleri ve partililer ile birlikte HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili bir basın açıklaması yapmak istedi.

Müdahaleye gerekçe olarak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereği basın açıklamasının yasak olması gösterildi.

Müdahale sırasında iki kişi başına aldığı darbeyle, bir kişi de yakın mesafeden maruz kaldığı biber gazı nedeniyle gözünden yaralandı.

Ankara'da polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin kayyumlarla ilgili basın açıklaması sırasında partinin il binası önünde toplananlara biber gazı ve copla müdahale etti. Yaralanan dört kişiden üçü Hacettepe ve İbn'i Sina Hastanelerine kaldırıldı.

Başkentte hiçbir gösteriye gerekçe sunulmaksızın izin verilmediğini belirten HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eş genel başkanımızla birlikte genel merkezden il binamızın önüne geldiğimizde zaten tüm sokak polis arabaları ve emniyet görevlileri ile doluydu. Milletvekilleri olarak bizler görevlilerin başındaki idari amirle basın açıklaması konusunda müzakere etmeyi denedik."

"Bize 2911 sayılı yasayı anlatmaya çalıştılar ancak ben 35 yıllık avukatım ve bu ülkede barışçıl her türlü gösterinin hak olduğunu biliyorum. İl binası önündeki iki araba arasına konuşlandık ve açıklamamıza başladık, kendileri de kabul etmişlerdi. Fakat bir anda 'Bu yaptığınız yasaktır' diyerek saldırıya geçtiler."

"Korkunç bir saldırıydı, dört arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı. Zaten az sayıdaki bir kitleye cop ve telsizle vurarak, gaz sıkarak müdahale ettiler. Yaşı ileri olan iki kişinin başına telsizle vurdular. Genç bir arkadaşımız gazdan etkilenerek nöbet geçirdi."

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1185562344006520832