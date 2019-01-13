Ankara'da hırsız polis kovalamacası kazayla bitti: 6 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştığı kamyonet, yolu kesmeye çalışan gece bekçilerine çarptı. Takipteki polis otosu da araca çarptı. Kazada 2 gece bekçisi ve 1 polis memuruyla araçtaki 3 şüpheli yaralandı. Yapılan incelemede, kamyonetin çalıntı olduğu saptandı.

​Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinden Dışkapı yönüne giden 48 VA 037 plakalı kamyonetin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. İçerisinde 3 kişi bulunan araç, Çankırı Caddesi üzerinden Keçiören yönüne doğru ilerlemeye başladı. Kavacık Kavşağı'na kadar ilerleyen otomobil, burada aracın önünü kesmek isteyen gece bekçilerine ve yön levhasına çarptı. Polis otosu ise kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, 1 polis ve 2 gece bekçisi ile araçtaki Halil İbrahim E., İlhan G. ve Musa Y. yaralandı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, yakalandı. 6 yaralı, çağırılan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kullandığı aracın, gece saatlerinde Cebeci'den düz kontak yapılarak çalındığı saptandı.

REFÜJE ÇARPIP ALEV ALAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında ise Söğütözü yönüne giden Yunus Emre G. (24) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp önce bariyerlere ardından da refüje çaptı. Kazanın ardından alev alan aracın sürücü Yunus Emre G. yaralandı. Çağırılan ambulansla Yunus Emre G. ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, araçtaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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