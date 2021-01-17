Ankara’da hırsızı sigara izmaritindeki DNA ele verdi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hırsızlık için girdiği evde sigara kullanan ve izmaritini olay yerinde bırakan hırsız DNA örneği sayesinde yakalandı. Ayrıca şüphelinin 8 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 21 Aralık 2020 tarihinde Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi’nde A.Ö.’nün evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektiflerince evde yapılan incelemede şüphelinin bıraktığı deliller toplanarak kriminal incelemeye gönderildi.

Sigara izmaritindeki DNA hırsıza ait çıktı

Evde bulunan bir sigara izmariti de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yapılan kriminal inceleme neticesinde olay yerinden alınan sigara izmaritindeki DNA örneğinin şüpheli İ.Ö. ile eşleşmesi üzerine zanlı Pursaklar ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. İ.Ö.’nün DNA ve parmak izi örneklerinden çıkan sonuçlardan 8 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edilerek faili meçhul hırsızlık olayları da aydınlatıldı. İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

