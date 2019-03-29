HABER

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yandında alevlerin arasında kalan bir köpeği kurtarırken, polis kundaklama şüphesini gözönünde bulundurarak soruşturma başlattı. Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamını sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir köpek de kurtarıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geneş çaplı soruşturma başlattı.

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Doğu Karadeniz’de 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu başlatıldıDoğu Karadeniz’de 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu başlatıldı
Göle uçan aracın sürücüsünü, hortum uzatarak kurtardılarGöle uçan aracın sürücüsünü, hortum uzatarak kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü!

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.